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На выходе из суда в Николаеве расстреляли супругов

Среда, 30 января 2019, 14:45
На выходе из суда в Николаеве расстреляли супругов
НикВести

На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек.

Об этом сообщает издание "НикВести".

По словам очевидцев мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете "скорой".

Известно, что стреляли из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления, отмечает издание.

 
"Сайга" – семейство охотничьих карабинов, созданных на базе автомата Калашникова
никвести

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что мужчину, расстрелявшего супругов у суда, полицейские задержали.

По данным правоохранителей, злоумышленник - местный житель.

 
полиция

По словам Тракало сейчас проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского главка полиции. Предварительно инцидент квалифицировали по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса - "Умышленное убийство".

 
полиция
 
полиция

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Темы: Николаевкриминал
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