На выходе из суда в Николаеве расстреляли супругов
На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек.
Об этом сообщает издание "НикВести".
По словам очевидцев мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете "скорой".
Известно, что стреляли из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления, отмечает издание.
В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что мужчину, расстрелявшего супругов у суда, полицейские задержали.
По данным правоохранителей, злоумышленник - местный житель.
По словам Тракало сейчас проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского главка полиции. Предварительно инцидент квалифицировали по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса - "Умышленное убийство".