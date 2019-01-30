На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух людей
На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек.
Об этом сообщает издание "НикВести".
По словам очевидцев мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете "скорой".
Известно, что стреляли из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления, отмечает издание.
В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что мужчину, расстрелявшего супругов у суда, полицейские задержали.
По словам Тракало сейчас проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского главка полиции. Предварительная квалификация - статья 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины.
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