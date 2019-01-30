На Корсиці невідомий відкрив вогонь по перехожих, 5 поранених

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Середа, 30 січня 2019, 19:04

Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих у місті Бастія на французькому острові Корсика.

Про це повідомляє BFMTV.

Чоловік влаштував стрілянину на одній з вулиць Бастії близько 16.30 за місцевим часом.

Після цього він забарикадувався у будинку, де мешкає. Поліція розпочала операцію з його нейтралізації.

В результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Стан одного з них дуже важкий. Серед поранених і офіцер поліції.

Про причини стрілянини поки нічого не відомо.

Європейська правда

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Теми: Франція


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