На Корсиці невідомий відкрив вогонь по перехожих, 5 поранених
Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих у місті Бастія на французькому острові Корсика.
Про це повідомляє BFMTV.
Чоловік влаштував стрілянину на одній з вулиць Бастії близько 16.30 за місцевим часом.
Після цього він забарикадувався у будинку, де мешкає. Поліція розпочала операцію з його нейтралізації.
В результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Стан одного з них дуже важкий. Серед поранених і офіцер поліції.
Про причини стрілянини поки нічого не відомо.
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