Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Корсике неизвестный открыл огонь по прохожим, 5 раненых

Среда, 30 января 2019, 18:04

Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика.

Об этом сообщает BFMTV.

Мужчина устроил стрельбу на одной из улиц Бастии около 16.30 по местному времени.

После этого он забаррикадировался в доме, где живет. Полиция начала операцию по его нейтрализации.

В результате стрельбы ранены пять человек. Состояние одного из них очень тяжелое. Среди раненых и офицер полиции.

О причинах стрельбы пока ничего не известно.

Европейская правда

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Франция
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: