На Корсике неизвестный открыл огонь по прохожим, 5 раненых
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Среда, 30 января 2019, 19:04
Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика.
Об этом сообщает BFMTV.
Мужчина устроил стрельбу на одной из улиц Бастии около 16.30 по местному времени.
После этого он забаррикадировался в доме, где живет. Полиция начала операцию по его нейтрализации.
В результате стрельбы ранены пять человек. Состояние одного из них очень тяжелое. Среди раненых и офицер полиции.
О причинах стрельбы пока ничего не известно.
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