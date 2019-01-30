На Корсике неизвестный открыл огонь по прохожим, 5 раненых

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Среда, 30 января 2019, 19:04

Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика.

Об этом сообщает BFMTV.

Мужчина устроил стрельбу на одной из улиц Бастии около 16.30 по местному времени.

После этого он забаррикадировался в доме, где живет. Полиция начала операцию по его нейтрализации.

В результате стрельбы ранены пять человек. Состояние одного из них очень тяжелое. Среди раненых и офицер полиции.

О причинах стрельбы пока ничего не известно.

Европейская правда

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Темы: Франция


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