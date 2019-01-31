Кирил сподівається, що приїде в Україну і зустрінеться "зі своїм народом"
Предстоятель РПЦ Кирил сподівається, що в майбутньому зможе побувати в Києво-Печерській лаврі і зустрітися з віруючими Української православної церкви Московського патріархату.
Про це заявив в бесіді з журналістами, повідомляє ТАСС.
"У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом, з єпископатом Української церкви, який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ'я", - сказав Кирил.
За його словами, політична ситуація і кон'юнктура – явища "скороминущі".
Кирил закликав паству УПЦ МП "твердо триматися віри, не піддаватися спокусам".
"Духовна, культурна, цивілізаційна єдність росіян і українців сильніша, ніж тимчасові політичні схеми і моделі, які працюють на руйнування цієї єдності", - заявив предстоятель РПЦ.
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Нагадаємо:
- 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- Після обрання Епіфаній закликав архієреїв та вірян приєднатися до новоствореної церкви.
- Парафії у різних регіонах стали повідомляти про перехід з УПЦ МП під юрисдикцію ПЦУ.
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