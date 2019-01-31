Кирил сподівається, що приїде в Україну і зустрінеться "зі своїм народом"

Предстоятель РПЦ Кирил сподівається, що в майбутньому зможе побувати в Києво-Печерській лаврі і зустрітися з віруючими Української православної церкви Московського патріархату.

Про це заявив в бесіді з журналістами, повідомляє ТАСС.

"У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом, з єпископатом Української церкви, який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ'я", - сказав Кирил.

За його словами, політична ситуація і кон'юнктура – явища "скороминущі".

Кирил закликав паству УПЦ МП "твердо триматися віри, не піддаватися спокусам".

"Духовна, культурна, цивілізаційна єдність росіян і українців сильніша, ніж тимчасові політичні схеми і моделі, які працюють на руйнування цієї єдності", - заявив предстоятель РПЦ.

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