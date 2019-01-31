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Кирилл надеется, что приедет в Украину и встретится "со своим народом"

Четверг, 31 января 2019, 08:57
Кирилл надеется, что приедет в Украину и встретится со своим народом

Предстоятель РПЦ Кирилл надеется, что в будущем сможет побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

"У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал Кирилл.

По его словам, политическая ситуация и конъюнктура – явления "скоропроходящие".

Кирилл призвал паству УПЦ МП "твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам".

"Духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства", - заявил предстоятель РПЦ.

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Напомним:

15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 

После избрания Епифаний призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.

Церковные общины в разных областях Украины начали сообщать о своем переходе из подчинения УПЦ МП в ПЦУ. 

В настоящее время объединенная церковь насчитывает около 7000 парафий.

17 января Верховная Рада приняла закон относительно изменения религиозными общинами подчиненности.

Темы: церковьРосcия
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