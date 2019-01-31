Кирилл надеется, что приедет в Украину и встретится "со своим народом"

4041 просмотр
Четверг, 31 января 2019, 09:57

Предстоятель РПЦ Кирилл надеется, что в будущем сможет побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

"У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал Кирилл.

По его словам, политическая ситуация и конъюнктура – явления "скоропроходящие".

Кирилл призвал паству УПЦ МП "твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам".

"Духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства", - заявил предстоятель РПЦ.

Читайте также: 

Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним:

15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 

После избрания Епифаний призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.

Церковные общины в разных областях Украины начали сообщать о своем переходе из подчинения УПЦ МП в ПЦУ. 

В настоящее время объединенная церковь насчитывает около 7000 парафий.

17 января Верховная Рада приняла закон относительно изменения религиозными общинами подчиненности.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: церковь Росcия


powered by lun.ua
По теме
Порошенко подписал закон о переходе общин в новую церковь 28 января 2019, 18:14
Полиция: Минкульт не сообщал об исчезновении икон из Лавры, дел нет 28 января 2019, 16:02
На Буковине три прихода МП решили перейти в Православную церковь Украины 27 января 2019, 21:59
Все новости
Главные новости
Кирилл надеется, что приедет в Украину и встретится "со своим народом"
Российский Боинг, вероятно груженый золотом, возвращается из Каракаса в Москву
Россияне "слили" в сеть улики Мюллера о расследовании в отношении "фабрики троллей"
Отец Павла Гриба о сыне: он умрет, если срочно не сделать операцию
Все новости
мир

10 невероятных фактов об Антарктике

исследование

Неандертальцы умели метать копья на 20 метров

еда

7 причин, почему помидоры полезны для здоровья

Поиск по сайту
Архив
Весь архів