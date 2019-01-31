"Слуга народу" і БПП борються за друге місце у Раді – опитування

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Четвер, 31 січня 2019, 11:29

У Верховну Раду 9 скликання зараз пройшли б партії "Батьківщина", "Слуга народу", "БПП – Солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Громадянська позиція" і "Радикальна партія".

Вони набирають понад 5% голосів виборців згідно з опитуванням громадської думки, проведеним 13-27 грудня 2018 року Соціологічної групою "Рейтинг" для Центру досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Також мають шанс пройти у парламент партії "УКРОП", "Самопоміч" і "Наші", враховуючи похибку дослідження.

Парламентські вибори мають відбутися в жовтні.

Поки що на них точно планують іти 28% опитаних, ще 40% респондентів радше підуть.

На парламентські вибори восени радше підуть 68% виборців
На парламентські вибори восени радше підуть 68% виборців
iri.org

Станом на грудень електоральний рейтинг партій виглядав так: "Батьківщина" – 17% тих, хто піде голосувати, "Слуга народу" – 11%, БПП – 10%, "Опозиційна платформа – За життя" та "Громадянська позиція – по 8%, "Радикальна партія" – 7%, "УКРОП" – 4%, "Самопоміч" і "Наші" – по 3%.

"Слуга народу" і БПП борються за друге місце у Раді
Міжнародний республіканський інститут

Дослідження для Міжнародного республіканського інституту проводили з 13 до 27 грудня: 2400 постійних мешканців України віком від 18 років, які мають право голосу, інтерв’ювали по домівках. Похибка не перевищує 2%, частота відповідей – 62,7%.

Опитування фінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Олена Рощенко, УП

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Теми: соціологія Верховна Рада вибори партії опитування


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