"Слуга народа" и БПП борются за второе место в Раде – опрос

В Верховную Раду 9 созыва сейчас прошли бы партии "Батькивщина", "Слуга народа", "БПП – Солидарность", "Оппозиционная платформа – За життя", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия".

Они набирают более 5% голосов избирателей согласно опросу общественного мнения, проведенному 13-27 декабря 2018 года Социологической группой "Рейтинг" для Центра исследований Международного республиканского института.

Также имеют шанс пройти в парламент партии "УКРОП", "Самопомич" и "Наши", учитывая погрешность исследования.

Парламентские выборы должны состояться в октябре.

Пока на них точно планируют идти 28% опрошенных, еще 40% респондентов скорее всего пойдут.

На парламентские выборы осенью скорее всего пойдут 68% избирателей IRI.ORG

По состоянию на декабрь электоральный рейтинг партий выглядел так: "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 17% тех, кто пойдет голосовать, "Слуга народа" Владимира Зеленского – 11%, "Блок Петра Порошенко" – 10%, "Оппозиционная платформа – За жыття" Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 8%, "Радикальная партия" Олега Ляшко – 7%.

"УКРОП" имел 4% поддержки, "Самопомич" и "Наши" – по 3%.

"Слуга народа" и БПП борются за второе место в Раде Международный республиканский институт

Исследование для Международного республиканского института проводили с 13 по 27 декабря: 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса, интервьюировали на дому. Погрешность выборки не превышает 2%, частота ответов – 62,7%.

Опрос финансировало Агентство США по международному развитию (USAID).