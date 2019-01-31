Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" и БПП борются за второе место в Раде – опрос

Четверг, 31 января 2019, 10:29

В Верховную Раду 9 созыва сейчас прошли бы партии "Батькивщина", "Слуга народа", "БПП – Солидарность", "Оппозиционная платформа – За життя", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия".

Они набирают более 5% голосов избирателей согласно опросу общественного мнения, проведенному 13-27 декабря 2018 года Социологической группой "Рейтинг" для Центра исследований Международного республиканского института.

Также имеют шанс пройти в парламент партии "УКРОП", "Самопомич" и "Наши", учитывая погрешность исследования.

Парламентские выборы должны состояться в октябре.

Пока на них точно планируют идти 28% опрошенных, еще 40% респондентов скорее всего пойдут.

На парламентские выборы осенью скорее всего пойдут 68% избирателей
На парламентские выборы осенью скорее всего пойдут 68% избирателей
IRI.ORG

По состоянию на декабрь электоральный рейтинг партий выглядел так: "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 17% тех, кто пойдет голосовать, "Слуга народа" Владимира Зеленского – 11%, "Блок Петра Порошенко" – 10%, "Оппозиционная платформа – За жыття" Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 8%, "Радикальная партия" Олега Ляшко – 7%.

"УКРОП" имел 4% поддержки, "Самопомич" и "Наши" – по 3%.

"Слуга народа" и БПП борются за второе место в Раде
Международный республиканский институт

Исследование для Международного республиканского института проводили с 13 по 27 декабря: 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса, интервьюировали на дому. Погрешность выборки не превышает 2%, частота ответов – 62,7%.

Опрос финансировало Агентство США по международному развитию (USAID).

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияВерховная Радавиборыпартииопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
Все новости...
Реклама: