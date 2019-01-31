11 замахів на Порошенка попередили торік – Гелетей

У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента України Петра Порошенка.

Про це повідомив керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей в ефірі "Українського радіо" в програмі "Персона ґрата".

На запитання про замахи на керівників держави він відповів: "У 2018 році було попереджено близько 11 замахів тільки на президента нашої держави".

Інших подробиць із цього приводу він не дав.

Гелетей зазначив, що на час виборів президента посилять заходи безпеки з урахування недоліків, що були в минулих роках.

"У цьому беруть участь і відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки, щоб вибори пройшли в Україні цивілізовано. Тобто це запобігання тим негативним процесам, які теоретично могли б бути", – уточнив керівник УДО.

Управління державної охорони забезпечуватиме й безпеку центральних державних об’єктів, серед них Центральна виборча комісія:

"Процес передачі і здачі бюлетенів теж під контролем охорони на період виборчої кампанії. Приміщення Центральної виборчої комісії та голову ЦВК ми охороняємо постійно. Тобто наша відповідальність – це Центральна виборча комісія та все, що в ній відбувається".

Коментуючи вбивство польського мера Гданська 13 січня, Гелетей припустив, що це сталося через відсутність професійної охорони у нього: "Мери міст мають мати професійну охорону, і це не повинно бути темою для спекуляцій".

Але в Україні мери міст "є поза межами діяльності Управління державної охорони, їх охороняють правоохоронні органи", додав керівник УДО.

Він також висловився за те, щоб предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній був під державною охороною, – але поки що законодавство не передбачає забезпечення державної охорони релігійних керівників.