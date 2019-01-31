Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

11 замахів на Порошенка попередили торік – Гелетей

Четвер, 31 січня 2019, 11:31
11 замахів на Порошенка попередили торік – Гелетей
Українське радіо

У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента України Петра Порошенка.

Про це повідомив керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей в ефірі "Українського радіо" в програмі "Персона ґрата".

На запитання про замахи на керівників держави він відповів: "У 2018 році було попереджено близько 11 замахів тільки на президента нашої держави".

Інших подробиць із цього приводу він не дав.

Гелетей зазначив, що на час виборів президента посилять заходи безпеки з урахування недоліків, що були в минулих роках.

"У цьому беруть участь і відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки, щоб вибори пройшли в Україні цивілізовано. Тобто це запобігання тим негативним процесам, які теоретично могли б бути", – уточнив керівник УДО.

Управління державної охорони забезпечуватиме й безпеку центральних державних об’єктів, серед них Центральна виборча комісія:

"Процес передачі і здачі бюлетенів теж під контролем охорони на період виборчої кампанії. Приміщення Центральної виборчої комісії та голову ЦВК ми охороняємо постійно.  Тобто наша відповідальність – це Центральна виборча комісія та все, що в ній відбувається".

Коментуючи вбивство польського мера Гданська 13 січня, Гелетей припустив, що це сталося через відсутність професійної охорони у нього: "Мери міст мають мати професійну охорону, і це не повинно бути темою для спекуляцій".

Але в Україні мери міст "є поза межами діяльності Управління державної охорони, їх охороняють правоохоронні органи", додав керівник УДО.

Він також висловився за те, щоб предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній був під державною охороною, – але поки що законодавство не передбачає забезпечення державної охорони релігійних керівників.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоУДОпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: