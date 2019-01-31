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11 покушений на Порошенко предупредили в прошлом году – Гелетей

Четверг, 31 января 2019, 11:31
11 покушений на Порошенко предупредили в прошлом году – Гелетей
Українське радіо

В 2018 году было предотвращено 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей в эфире "Украинского радио" в программе "Персона грата".

На вопрос о покушениях на руководителей государства он ответил: "В 2018 году было предупреждено около 11 покушений только на президента нашего государства".

Других подробностей по этому поводу он не дал.

Гелетей отметил, что на время выборов президента усилят меры безопасности с учетом недостатков, которые были в прошлых годах.

"В этом участвуют и соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, и СБУ, чтобы выборы прошли в Украине цивилизованно. То есть это предотвращение тех негативных процессов, которые теоретически могли бы быть", – уточнил руководитель УГО.

Управление государственной охраны будет обеспечивать и безопасность центральных государственных объектов, среди них Центральная избирательная комиссия:

"Процесс передачи и сдачи бюллетеней тоже под контролем охраны на период избирательной кампании. Помещение Центральной избирательной комиссии и главу ЦИК мы охраняем постоянно. То есть наша ответственность – это Центральная избирательная комиссия и все, что в ней происходит".

Комментируя убийство польского мэра Гданьска 13 января, Гелетей предположил, что это произошло из-за отсутствия профессиональной охраны у него: "Мэры городов должны иметь профессиональную охрану, и это не должно быть темой для спекуляций".

Но в Украине мэры городов – "вне деятельности Управления государственной охраны, их охраняют правоохранительные органы", добавил руководитель УГО.

Он также высказался за то, чтобы предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний был под государственной охраной, – но пока законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны религиозных руководителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоУГОпрезидент
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