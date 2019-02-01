Відсторонення Аласанії: член Наглядової ради НСТУ розкрив деталі засідання

Член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, коментуючи голосування за відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення, заявив, що "те, що спершу розігрувалось, як фарс, набуло доконаних рис якогось виконаного плану".

Про це він написав у Facebook.

"Перше, було поламано весь запланований порядок денний з визначеними питаннями, натомість було проголосоване і з'явилось питання про результати проведеного внутрішнього аудиту щодо благодійного фонду, який працює з донорськими коштами, спрямованими для підтримки діяльності ПАТ НСТУ.

За результатами розгляду цього питання були ухвалені (фактично затверджені) рекомендації аудиторів, і в той же час цей матеріал став однією з двох підстав, через які було висунуте питання про непродовження контракту з чинним головою правління ПАТ НСТУ. Про це має бути написано у протоколі засідання, який буде підготовлений і оприлюднений", - повідомив Павличенко.

Член Наглядової ради НСТУ заявив, що йому "дотепер незрозуміло", на якій підставі було внесено до порядку денного питання про голосування за припинення повноважень чинного голови правління.

"Взагалі вся процедура голосування видавалась спершу фарсом, - давайте поставимо і проголосуємо, і знімемо, нарешті це питання, як набридливе, закриємо формально, так би мовити - так виглядало за логікою. Але результат перевершив для мене найфантастичніші передбачення.

Те, що спершу розігрувалось, як фарс, набуло доконаних рис якогось виконаного плану", - підкреслив він.

"Хочу сказати, що політичні рішення так не приймаються, а тут йшлось саме про політичне рішення. Не про пророблену і майбутню роботу Зураба. Про роботу команди, про стратегію, про чинні трансформаційні процеси. І раптом - бумс, нам не подобається, давайте цього знімемо і будемо шукати, хто буде кращий", - додав член Наглядової ради.

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