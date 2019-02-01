В наглядовій раді докоряють Аласанії, що не показав хресну ходу і виступ Порошенка

В наглядовій раді НСТУ закидають відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

Про це повідомив сам Аласанія, опублікувавши у соцмережі частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення.

"Не рішення, але частина проекту такого рішення НР, на якому НР базує відсторонення. Хоч би не палилися так відкрито", - написав Аласанія

У документі вказувалося, що Аласанія не організував мовлення каналу "UA:Перший" ні як "суспільно-політичного каналу", ні як "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва", а тому "канал не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі (крім коротких згадок у новинах)" перелічених подій за участю президента.

Також зазначається, що Аласанія неправильно зрозумів принцип "відсторонення від влади", що привело "до повної деполітизації новин", що "прямо суперечить місії "надавати достовірну та збалансовану інформацію про Україну і світ"

У свою чергу голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевняє, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - написала Лебедєва у Facebook.

Вона також виклала "повний текст одного з проектів рішень.. аби уникнути інсинуацій".

"Цей текст, повторю, не став рішенням Ради. Остаточна мотивація припинення контракту з Аласанією буде оприлюднена у найближчі дні", - підсумувала Лебедєва.

Подібний пост у соцмережі написав і сам Козак.

Однак ні Лебедєва, ні Козак при цьому не повідомили, про що ж ішлося у тому остаточному документі, за який вони голосували.

Нагадаємо: