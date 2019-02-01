Звільнення Аласанії: журналісти створюють рух проти цензури

Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.

У відкритому листі медійники оголосили про створення неформальної спільноти.

Заява незалежних журналістів щодо ситуації навколо суспільного мовника

Ми, що нижче підписалися, вважаємо дії Наглядової ради Суспільного телебачення прямим проявом цензури та надзвичайно небезпечним прецедентом для країни.

Ми усвідомлюємо, що до повноважень Наглядової ради суспільного мовника належить, у тому числі, дострокове припинення контракту з головою НСТУ за деяких обставин. Проте звільнення Зураба Аласанії 31 січня 2019 було здійснено непрозорим, таємним голосуванням з очевидним порушенням процедури, духу закону про суспільне мовлення, функцій незалежної Наглядової ради та здорового глузду. Воно є неприйнятним.

Опублікована частина претензій до Аласанії, на жаль, не залишає сумнівів в тому, що це рішення є політичним та було ухвалене на догоду владі. Жодні помилки, яких міг припускатися Аласанія та його команда в роботі, не виправдовують його звільнення в гарячу та відповідальну політичну пору, за 2 місяці до президентських виборів.

Ми вважаємо голосування Наглядової ради огидним проявом боягузтва та підлабузництва.

Ми вимагаємо негайного скасування результатів голосування та відставки нинішнього складу Наглядової ради, яка своїми діями поставила під загрозу реформу суспільного мовлення в країні та створила небезпечний прецедент звільнення керівника незалежної інституції через політичні мотиви.

З огляду на нові виклики заявляємо про створення неформальної спільноти незалежних журналістів під назвою Ініціатива "34". (Саме 34 стаття Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань).

Рішення ухвалене у відповідь на звільнення Аласанії з посади голови правління Суспільного мовника, а також є реакцією на низку інших подій та процесів у медіа середовищі, зокрема, втручання власників медіа в редакційну політику, продаж медіа активів давньому ворогу свободи слова Віктору Медведчуку, кібербулінг, інформаційну закритість влади, безкарність за перешкоджання журналістській роботі тощо.

До нового об'єднання входять незалежні журналісти, зокрема – учасники відомого руху "Стоп Цензурі", і має на меті протидіяти тим же викликам, що були актуальні для медіа-спільноти за президентства Януковича, коли був утворений рух "Стоп Цензурі".

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