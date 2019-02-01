Мінкульт: Якщо УПЦ МП не перейменується, це станеться примусово

У Міністерстві культури України заявили, що сподіваються на те, що Українська православна церква Московського патріархату виконає закон про перейменування в Російську православну церкву, оскільки від цього надалі буде залежати позиція держави.

Про це сказав директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш під час брифінгу "Державна реєстрація помісної церкви і реалізація нових законодавчих норм у сфері релігії" в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс".

"Закон не є декларативним, він не є загальним, він має чіткі критерії за якими можна визначити релігійну організацію, яка підпадає під його норми", - заявив він.

За його словами, УПЦ МП повністю потрапляє під дію закону і зобов'язана перейменуватися.

"Ми дуже сподіваємося, що буде прийнято відповідне адекватне рішення і тоді буде можливість і релігійним громадам у себе на місцях внести відповідно до закону зміни до своїх статутів", - сказав Юраш.

На його думку, це стане тестом для УПЦ МП, наскільки її керівництво є конструктивним і наскільки воно не зацікавлене в провокуванні умисної конфліктності в суспільстві.

"Від дій керівництва цієї церкви будуть залежати і дії держави, як вона буде реагувати на абсолютне виконання норм закону або на свідомий непослух", - зазначив представник Мінкульту.

Він додав, що якщо закон не буде дотриманий, то після консультацій з Мін'юстом будуть прийматися відповідні рішення на рівні уряду.

"Якщо релігійні організації не внесуть у відповідний термін зміни, то їх статути втратять силу в частині, яку потрапляє назва даних релігійних організацій", - додав чиновник.

За його словами, таким чином організація збереже статус юридичної особи, але залишиться без назви.

"Це відкриває можливості для держави самостійно вибрати і назвати цю релігійну організацію. Я не думаю, що це найкращий випадок для самих релігійних організацій, коли їм будуть пропонувати якісь назви", - підкреслив Юраш.

Він додав, що, відповідно до закону, якщо релігійна громада змінила свою юрисдикційну підпорядкованість, вона залишає за собою всі майнові права на все рухоме і нерухоме майно, якими володіє ця громада.

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