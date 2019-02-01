Мінкульт: Якщо УПЦ МП не перейменується, це станеться примусово

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 16:14

У Міністерстві культури України заявили, що сподіваються на те, що Українська православна церква Московського патріархату виконає закон про перейменування в Російську православну церкву, оскільки від цього надалі буде залежати позиція держави.

Про це сказав директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш під час брифінгу "Державна реєстрація помісної церкви і реалізація нових законодавчих норм у сфері релігії" в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс".

"Закон не є декларативним, він не є загальним, він має чіткі критерії за якими можна визначити релігійну організацію, яка підпадає під його норми", - заявив він.

За його словами, УПЦ МП повністю потрапляє під дію закону і зобов'язана перейменуватися.

"Ми дуже сподіваємося, що буде прийнято відповідне адекватне рішення і тоді буде можливість і релігійним громадам у себе на місцях внести відповідно до закону зміни до своїх статутів", - сказав Юраш.

На його думку, це стане тестом для УПЦ МП, наскільки її керівництво є конструктивним і наскільки воно не зацікавлене в провокуванні умисної конфліктності в суспільстві.

"Від дій керівництва цієї церкви будуть залежати і дії держави, як вона буде реагувати на абсолютне виконання норм закону або на свідомий непослух", - зазначив представник Мінкульту.

Він додав, що якщо закон не буде дотриманий, то після консультацій з Мін'юстом будуть прийматися відповідні рішення на рівні уряду.

"Якщо релігійні організації не внесуть у відповідний термін зміни, то їх статути втратять силу в частині, яку потрапляє назва даних релігійних організацій", - додав чиновник.

За його словами, таким чином організація збереже статус юридичної особи, але залишиться без назви.

"Це відкриває можливості для держави самостійно вибрати і назвати цю релігійну організацію. Я не думаю, що це найкращий випадок для самих релігійних організацій, коли їм будуть пропонувати якісь назви", - підкреслив Юраш.

Він додав, що, відповідно до закону, якщо релігійна громада змінила свою юрисдикційну підпорядкованість, вона залишає за собою всі майнові права на все рухоме і нерухоме майно, якими володіє ця громада.

Нагадуємо:

  • 20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
  • Згідно з документом, релігійна організація (об'єднання), яка є частиною іншої структури, керівний центр якої знаходиться в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, зобов'язана у своїй повній назві відображати відповідну приналежність. Однак саме назва УПЦ МП не була зазначена в законі.
  • Речник УПЦ МП архієпископ Климент заявив: "Цей закон до нашої церкви ніякого стосунку не має, тому що жодним чином ніде не прописано, що ми маємо стосунок, субординацію, керування з якимось закордонним центром, де є держава-агресор".
  • Пізніше в УПЦ МП заявили, що законопроект №5309 щодо перейменування церкви порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України і закликали президента Петра Порошенка ветувати його.
  • 22 грудня вказаний закон підписав президент Петро Порошенко.
  • 27 січня закон набув чинності.
  • Міністерство культури оприлюднило перелік релігійних організацій (об'єднань), які підпадають під дію частин 7 і 8 статті 12 закон "Про свободу совісті та релігійні організації", яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) щодо назв організацій.
  • Українська православна церква Московського патріархату заявила, що ініціюватиме звернення до Конституційного суду щодо закону, який зобов'язує її вказати в назві приналежність до Росії.

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Теми: Мінкультури церква


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