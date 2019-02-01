У Порошенка прокоментували звільнення Аласанії

Коментуючи розірвання контракту з Зурабом Аласанією, в Адміністрації президента лише заявили, що Петро Порошенко підтримує Суспільне мовлення.

У відповідь на прохання "Української правди" прокоментувати звільнення Аласанії з посади голови правління "Суспільного мовлення" в АП послались на публікацію "Детектор медіа".

"Створення незалежного суспільного мовлення було і залишається величезною цінністю для України. Суспільне є спільним досягненням влади та громадянського суспільства й завжди підтримувалось і буде підтримуватися президентом", – йдеться у коментарі.

Водночас, видання не наводить жодного слова щодо безпосередньо Аласанії.

Раніше на звернення УП Адміністрація Порошенка відсилала до постів у Facebook членів наглядової ради НСТУ.

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