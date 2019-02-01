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У Порошенка прокоментували звільнення Аласанії

П'ятниця, 1 лютого 2019, 15:53
У Порошенка прокоментували звільнення Аласанії

Коментуючи розірвання контракту з Зурабом Аласанією, в Адміністрації президента лише заявили, що Петро Порошенко підтримує Суспільне мовлення.

У відповідь на прохання "Української правди" прокоментувати звільнення Аласанії з посади голови правління "Суспільного мовлення" в АП послались на публікацію "Детектор медіа".

"Створення незалежного суспільного мовлення було і залишається величезною цінністю для України. Суспільне є спільним досягненням влади та громадянського суспільства й завжди підтримувалось і буде підтримуватися президентом", – йдеться у коментарі.

Водночас, видання не наводить жодного слова щодо безпосередньо Аласанії.

Раніше на звернення УП Адміністрація Порошенка відсилала до постів у Facebook членів наглядової ради НСТУ.

Нагадаємо:

  • 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • У Наглядовій раді НСТУ не пояснили причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
  • Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
  • Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
  • Незалежні журналісти різних українських ЗМІ назвали звільнення Аласанії проявом цензури та оголосили про створення руху проти цензури.

Теми: ЗМІПорошенко
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