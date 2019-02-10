У РФ пригрозили ЄС труднощами з газом, якщо вони будуть противитися "Північному потоку-2"

У МЗС РФ застерегли ЄС від протидії реалізації проекту "Північний потік - 2".

Про це заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін розповів в інтерв'ю РИА "Новости", пише DW.

Говорячи про проект "Північний потік - 2", Панкін заявив, що, якщо йому "будуть чинити перешкоди", щоб "змусити Росію качати газ через Україну на їхніх умовах, з їхніми тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, напевно, цей номер не пройде ".

Він вказав на можливі труднощі, які виникнуть у європейських споживачів в тому випадку, якщо одночасно РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2".

При цьому він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну

"Ми готові продовжувати український транзит, але на тих умовах, які потрібні нам", - заявив Панкін, висловивши припущення, що до наступних переговорів, після президентських виборів, позиція української сторони може змінитися.

До наступного раунду переговорів по транзиту в травні можуть відбутися "зміни в позиції", "певний інституційний розвиток, юридичний розвиток процесів" в Україні, припустив Панкін.

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