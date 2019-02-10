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В РФ пригрозили ЕС трудностями с газом, если они будут противиться "Северному потоку-2"

Воскресенье, 10 февраля 2019, 02:47
В РФ пригрозили ЕС трудностями с газом, если они будут противиться Северному потоку-2

В МИД РФ предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2".

Об этом замглавы МИД России Александр Панкин рассказал в интервью РИА "Новости", пишет DW.

Говоря о проекте "Северный поток - 2", Панкин заявил, что, если ему "будут чинить препоны", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и "будут оставаться проблемы с "Северным потоком - 2".

При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявил Панкин, выразив предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может поменяться.

К следующему раунду переговоров по транзиту в мае могут произойти "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине, предположил Панкин.

Напоминаем:

  • Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
  • Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
  • "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
  • Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
  • Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
  • Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".
  • Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.
  • Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газЕСРосcия
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