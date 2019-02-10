В РФ пригрозили ЕС трудностями с газом, если они будут противиться "Северному потоку-2"

В МИД РФ предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2".

Об этом замглавы МИД России Александр Панкин рассказал в интервью РИА "Новости", пишет DW.

Говоря о проекте "Северный поток - 2", Панкин заявил, что, если ему "будут чинить препоны", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и "будут оставаться проблемы с "Северным потоком - 2".

При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявил Панкин, выразив предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может поменяться.

К следующему раунду переговоров по транзиту в мае могут произойти "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине, предположил Панкин.

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