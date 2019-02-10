Поліція перевіряє інформацію про підкуп виборців у міськраді Дніпра

Поліція проводить перевірку за інформацією про підкуп виборців у приміщенні міськради Дніпра.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Деякі ЗМІ розмістили інформацію, що у Дніпрі відкрито купляють голоси виборців прямо в приміщенні міської ради", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейськими Шевченківського відділення поліції відомості за даним фактом були внесені до єдиного обліку та проведена відповідна перевірка.

"На даний час встановлено, що вказані заходи проводяться згідно рішення Дніпровської міської ради від 24.10 2018 року "Про затвердження Положення про призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян"", - повідомили в поліції.

Раніше в соцмережах розповсюджувалися заяви про те, що в приміщенні міськради Дніпра збирають паспортні дані пенсіонерів, щоб видати їм по тисячі гривень.

На одному з відео видно, як чоловік, який назвався представником міськради, пояснює, що "депутати два тижні тому дали меру Дніпра право надавати пенсіонерам матеріальну допомогу".

На іншому відео зазначається, що гроші видають пенсіонерам в районному управлінні соцзахисту.