Полиция проверяет информацию о подкупе избирателей в горсовете Днепра

Полиция проводит проверку по информации о подкупе избирателей в помещении горсовета Днепра.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Некоторые СМИ разместили информацию, в Днепре открыто покупают голоса избирателей прямо в помещении городского совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейскими Шевченковского отделения полиции сведения по данному факту были внесены в ЕРДР и проведена соответствующая проверка.

"В настоящее время установлено, что указанные мероприятия проводятся по решению Днепровской городского совета от 24.10 2018 "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан"", - сообщили в полиции.

Ранее в соцсетях распространялись заявления о том, что в помещении горсовета Днепра собирают паспортные данные пенсионеров, чтобы выдать им по тысяче гривен.

На одном из видео видно, как человек, назвавшийся представителем горсовета, объясняет, что "депутаты две недели назад дали мэру Днепра право предоставлять пенсионерам материальную помощь".

На другом видео отмечается, что деньги выдают пенсионерам в районном управлении соцзащиты.