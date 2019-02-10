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Із понеділка Україну почне накривати дощами й снігом

Неділя, 10 лютого 2019, 10:16
Із понеділка Україну почне накривати дощами й снігом

У неділю в Україні опади не очікуються, температура вдень 0-5° тепла.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

 

"Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, у на заході країни до 8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві 10 лютого опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° тепла. На Київщині також без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла.

11 лютого у західних, вдень і в північних областях; 12 лютого в Україні, крім східної частини, дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, у Карпатському регіоні значні опади, у південній частині переважно дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

 

Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с, у західних, 12 лютого і в південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

 

Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла; вночі 11 лютого у північних, центральних та східних областях 0-5° морозу; вдень у південній частині, 11 лютого і в західних областях 5-10° тепла, в Криму до 14°.

У столичному регіоні прогнозується на 11-12 лютого дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, лише вночі у понеділок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі 11 лютого 0-5° морозу).

У середу та четвер очікується невеликий, вночі 13 лютого на півночі Лівобережжя помірний сніг, в Приазов'ї переважно дощ; температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу, у Приазов'ї близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 0-5° тепла.

 
 

На Київщині 13- 14 лютого невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Теми: погода
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