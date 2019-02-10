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С понедельника Украину начнет накрывать дождями и снегом

Воскресенье, 10 февраля 2019, 10:16
С понедельника Украину начнет накрывать дождями и снегом

В воскресенье в Украине осадков не ожидается, температура днем ​​0-5° тепла.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

"Ясно. Без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​0-5° тепла, в на западе страны до 8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве 10 февраля осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​1-3° тепла. В Киевской области также без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​0-5° тепла.

11 февраля в западных, днем ​​и в северных областях; 12 февраля в Украине, кроме восточной части, дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, в Карпатском регионе значительные осадки, в южной части преимущественно дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

 

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, 12 февраля и в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью и днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; ночью 11 февраля в северных, центральных и восточных областях 0-5° мороза; днем в южной части, 11 февраля и в западных областях 5-10° тепла, в Крыму до 14°.

В столичном регионе прогнозируется на 11-12 февраля дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, лишь ночью в понедельник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​от 1° мороза до 4° тепла (ночью 11 февраля 0-5° мороза).

В среду и четверг ожидается небольшой, ночью 13 февраля на севере Левобережья умеренный снег, в Приазовье преимущественно дождь; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 7-12° мороза, в Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 0-5° тепла.

 
 

В Киевской области 13- 14 февраля небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°.

Темы: погода
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