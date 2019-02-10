Кількість жертв обвалу житлового будинку в Стамбулі зросла до 21

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Неділя, 10 лютого 2019, 12:09

Кількість загиблих в результаті обвалення багатоквартирного будинку в Стамбулі зросла до 21.

Про це повідомляє AFP.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив журналістам, що в результаті обвалення будівлі загинула 21 особа і 14 отримали поранення.

"За нашими оцінками, 35 людей опинилися в пастці під завалами, і тепер ми нарахували 35", - сказав він, підкресливши, що пошукові операції триватимуть.

Раніше турецька влада заявляла, що 43 людини були зареєстровані в якості мешканців будинку. У будівлі розмістилися 14 квартир і три офіси.

Турецькі ЗМІ повідомили, що три з восьми поверхів були добудовані незаконно - звичайна практика в мегаполісі, де проживає близько 15 мільйонів осіб.

Десятки рятувальників працювали на майданчику, щоб розчистити завали. У суботу на місце трагедії приїхав президет Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо:

Європейська правда

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Теми: Туреччина


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