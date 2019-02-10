Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Число жертв обвала жилого дома в Стамбуле возросло до 21

Воскресенье, 10 февраля 2019, 11:09

Число погибших в результате обрушения многоквартирного дома в Стамбуле возросло до 21.

Об этом сообщает AFP.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил журналистам, что в результате обрушения здания погиб 21 человек и 14 получили ранения.

"По нашим оценкам, 35 ​​человек оказались в ловушке под завалами, и теперь мы насчитали 35", - сказал он, подчеркнув, что поисковые операции будут продолжаться, как и прежде.

Ранее турецкие власти заявляли, что 43 человека были зарегистрированы как проживающие в здании. В здании разместились 14 квартир и три офиса.

Турецкие СМИ сообщили, что три из восьми этажей были достроены незаконно - обычная практика в мегаполисе, где проживает около 15 миллионов человек.

Десятки спасателей работали на площадке, чтобы расчистить завалы. В субботу на место трагедии приехал президет Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним:

Европейская правда

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Турция
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
Все новости...
Реклама: