Число жертв обвала жилого дома в Стамбуле возросло до 21

Число погибших в результате обрушения многоквартирного дома в Стамбуле возросло до 21.

Об этом сообщает AFP.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил журналистам, что в результате обрушения здания погиб 21 человек и 14 получили ранения.

"По нашим оценкам, 35 ​​человек оказались в ловушке под завалами, и теперь мы насчитали 35", - сказал он, подчеркнув, что поисковые операции будут продолжаться, как и прежде.

Ранее турецкие власти заявляли, что 43 человека были зарегистрированы как проживающие в здании. В здании разместились 14 квартир и три офиса.

Турецкие СМИ сообщили, что три из восьми этажей были достроены незаконно - обычная практика в мегаполисе, где проживает около 15 миллионов человек.

Десятки спасателей работали на площадке, чтобы расчистить завалы. В субботу на место трагедии приехал президет Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним:

Турецкие спасатели извлекли из-под обломков 16-летнего подростка, который провел под завалами 45 часов.

Жилое здание в азиатской части Стамбула обрушилось около 16.00 6 февраля. Причины обвала выясняют.

Европейская правда