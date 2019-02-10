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Польща посилить ЗС американською ракетною системою, що зможе бити на 300 км

Неділя, 10 лютого 2019, 16:39

Польща модернізує Збройні сили американською ракетною артилерійською системою підвищеної мобільності "HIMARS".

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Польське радіо".

За його словами, Варшава заплатить за нову систему 414 мільйонів доларів, договір буде підписано 13 лютого. 

"Безпека є безцінною.  ... Цей договір стосується закупівлі сучасного військового спорядження за добру ціну. За "HIMARS" ми заплатимо 414 мільйонів, це добра ціна", - зазначив Блащак. 

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами, максимальна дальність - 300 км. 

В Росії у свою чергу заявили, що закупівля Польщею ракет у США "несе лише гіпотетичну небезпеку для Росії".

"Коли суверенна країна озброюється іноземною зброєю, яка потенційно може загрожувати Росії, у першу чергу вони створюють загрозу для своєї території", - заявив заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Олександр Шерін, пишуть РІА "Новости"

Він додав, що місця розміщення ракетних пускових установок, як і їх переміщення, "будуть відзначені на картах".

Теми: ПольщаЗбройні силиСШАРосія
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