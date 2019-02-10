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Польша усилит ВС американской ракетной системой: сможет бить на 300 км

Воскресенье, 10 февраля 2019, 16:39

Польша модернизирует вооруженные силы американской ракетной артиллерийской системой повышенной мобильности "HIMARS".

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Польское радио".

По его словам, Варшава заплатит за новую систему 414 млн. долларов, договор будет подписан 13 февраля.

"Безопасность является бесценной. ... Этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За "HIMARS" мы заплатим 414 миллионов, это хорошая цена", - отметил Блащак.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенное для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами, максимальная дальность - 300 км.

В России в свою очередь заявили, что закупка Польшей ракет в США "несет только гипотетическую опасность для России".

"Когда суверенная страна вооружается иностранной оружием, которое потенциально может угрожать России, в первую очередь они создают угрозу для своей территории", - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, пишут РИА "Новости".

Он добавил, что места размещения ракетных пусковых установок, как и их перемещение, "будут отмечены на картах".

Темы: ПольшаВооруженные силыСШАРосcия
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