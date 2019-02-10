У передмісті Стокгольма стався вибух: є загиблий

У передмісті Стокгольма (Швеція) в результаті вибуху у житловому будинку загинула одна людина.

Про це повідомляє місцеве видання Expressen.

За повідомленнями ЗМІ, загиблий, очевидно, спровокував вибух, закладаючи бомбу. Потерпілий помер від отриманих травм.

Зазначається, що вибух стався не у багатоквартирному будинку, а у таунхаусі. Прилеглі до місця інциденту житлові приміщення були евакуйовані.

Поліція не пов'язує інцидент з тероризмом.

"Ми не бачимо зв'язку з терактом. Наразі поліція вивчає, що могло спровокувати вибух", - повідомила представник поліції Анна Вестберг.

Фото - Naina Helen Jåma, TT

Джерела видання "Aftonbladet" повідомляють, що поліція почала розслідування вбивства, однак не виключає версії про нещасний випадок.

Також правоохоронці розшукують 60-річного чоловіка, який, за їхньою інформацією, міг перебувати на місці інціцента.