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В пригороде Стокгольма произошел взрыв: есть погибший

Воскресенье, 10 февраля 2019, 21:23

В пригороде Стокгольма (Швеция) в результате взрыва в жилом доме погиб один человек. 

Об этом сообщает местное издание Expressen.

По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.

Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы. 

Полиция не связывает инцидент с терроризмом. 

 
 
Фото - Naina Helen Jåma, TT

"Мы не видим связи с терактом. В настоящее время полиция изучает, что могло спровоцировать взрыв", - сообщила представитель полиции Анна Вестберг.

Источники издания "Aftonbladet" сообщают, что полиция начала расследование убийства, однако не исключают версии о несчастном случае. 

Также правоохранители разыскивают 60-летнего мужчину, который, по их информации, мог находиться на месте инцицента. 

Темы: Швециявзрывжертвы
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