В пригороде Стокгольма произошел взрыв: есть погибший
В пригороде Стокгольма (Швеция) в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.
Об этом сообщает местное издание Expressen.
По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.
Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы.
Полиция не связывает инцидент с терроризмом.
"Мы не видим связи с терактом. В настоящее время полиция изучает, что могло спровоцировать взрыв", - сообщила представитель полиции Анна Вестберг.
Источники издания "Aftonbladet" сообщают, что полиция начала расследование убийства, однако не исключают версии о несчастном случае.
Также правоохранители разыскивают 60-летнего мужчину, который, по их информации, мог находиться на месте инцицента.