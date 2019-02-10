У Болгарії вимагали відставки президента за його "проросійську позицію"

У Болгарії перед будівлею адміністрації президента Румена Радева пройшла акція протесту, учасники якої вимагали відставки глави держави "за його проросійську позицію".

Як повідомляє "Укрінформ", учасники акції протесту вимагали відставки Радева за його позицію щодо Венесуели та проросійську спрямованість президентської політики.

За словами маніфестантів, акція була організована через соціальні мережі. Відповідальність за організацію акції ніхто з болгарських політиків наразі на себе не взяв.

Раніше президент Болгарії Румен Радев закликав уряд утриматися від підтримки будь-якої зі сторін конфлікту у Венесуелі, заявивши, що для мирного врегулювання конфлікту потрібен діалог між владою і опозицією.

У свою чергу уряд Болгарії визнав Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.