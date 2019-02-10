В Болгарии требовали отставки президента за "пророссийскую позицию"

В Болгарии перед зданием администрации президента Румена Радева прошла акция протеста, участники которой требовали отставки главы государства "за его пророссийскую позицию".

Как сообщает "Укринформ", участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики.

По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети. Ответственность за организацию акции никто из болгарских политиков пока на себя не взял.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле, заявив, что для мирного урегулирования конфликта необходим диалог между властью и оппозицией.

В свою очередь правительство Болгарии признало Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.