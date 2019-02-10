У Житомирі на зустріч Гриценка з виборцями прийшли "провокатори-гастролери"

У Житомирі під час зустрічі кандидата у президенти Анатолія Гриценка з виборцями сталася сутичка між і прихильниками кандидата, його охороною та групою невідомих осіб.

Як повідомляє Житомир.info, зустріч відбулася ще 8 лютого. Відео інциденту, що стався під час зустрічі, розмістив на своїй сторінці у Facebook громадський діяч Олександр Шевчук.

На відео видно, як молодики викрикують нецензурні гасла, штовхаються з чоловіками та жінками і вимагають віддати камеру.

За словами Шевчука, спершу невідомі намагалися зірвати виступ Гриценка: п’ять людей зайшли у залу під час його виступу, один був з камерою, інші з плакатами.

"Стояли спершу у проході, а потім почали зривати виступ. Охорона і представники партії вийшли з ними у коридор і там почалася суперечка. Вони не місцеві, говорили, що ці особи були вже на подібному заході Гриценка в іншому місті", - зазначив Шевчук.

У свою чергу керівник обласного виборчого штабу Гриценка Олександр Величко зазначив, що "група людей спортивної зовнішності з листівками провокативного характеру та камерою зайшли до зали і під час зустрічі почали кричати і провокувати".

"Підключилися правоохоронці, державна охорона, яка забезпечувала порядок під час зустрічі. Все локалізували, припинили, листівки забрали і все", - зазначив Величко.

Він додав, що невідомі самі заявили, що приїхали з Києва і "брали участь у подіях в обласній раді і тут (у приміщенні телецентру в Житомирі - ред.)".

У поліції Житомирської обл. повідомили, що представники Гриценка відмовилися подавати заяву у поліцію.

"Провокація була, але представники кандидата відмовилися подавати заяву. Вони кажуть, що ці люди їздять за ними не в перше місто і вони вже знають їх в обличчя. Поліція на місці була, вони втрутилися, коли між учасниками інциденту виникла штовханина", - повідомили у поліції.