В Житомире на встречу Гриценко с избирателями пришли "провокаторы-гастролеры"

В Житомире во время встречи кандидата в президенты Анатолия Гриценко с избирателями произошла стычка между и сторонниками кандидата, его охраной и группой неизвестных лиц.

Как сообщает Житомир.info, встреча состоялась 8 февраля. Видео инцидента, произошедшего во время встречи, разместил на своей странице в Facebook общественный деятель Александр Шевчук.

На видео видно, как молодые люди выкрикивают нецензурные лозунги, толкаются с участниками встречи и требуют отдать камеру.

По словам Шевчука, сначала неизвестные пытались сорвать выступление Гриценко: пять человек зашли в зал во время его выступления, один был с камерой, остальные с плакатами.

"Стояли сначала в проходе, а затем начали срывать выступление. Охрана и представители партии вышли с ними в коридор и там начался спор. Они не местные, говорили, что эти люди были уже на подобном мероприятии Гриценко в другом городе", - отметил Шевчук.

В свою очередь руководитель областного избирательного штаба Гриценко Александр Величко отметил, что "группа людей спортивной внешности с листовками провокационного характера и камерой зашли в зал и во время встречи начали кричать и провоцировать".

"Подключились правоохранители, госохрана, которая обеспечивала порядок во время встречи. Все локализовали, прекратили, плакаты забрали и все", - отметил Величко.

Он добавил, что неизвестные сами заявили, что приехали из Киева и "участвовали в событиях в областном совете и здесь (в помещении телецентра в Житомире - ред.)".

В полиции Житомирской обл. сообщили, что представители Гриценко отказались подавать заявление в полицию.

"Провокация была, но представители кандидата отказались подавать заявление. Они говорят, что эти люди ездят за ними не в первый город и они уже знают их в лицо. Полиция на месте была, они вмешались, когда между участниками инцидента возникла толкотня", - сообщили в полиции.