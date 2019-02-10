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На борту літака Афіни-Київ знайшли невідому речовину, рейс відклали

Неділя, 10 лютого 2019, 22:49
На борту літака Афіни-Київ знайшли невідому речовину, рейс відклали

В салоні літака авіакомпанії МАУ рейса "Афіни-Київ", що мав вилетіти до України о 15:00, виявили речовину невідомого походження, рейс відтермінували.

Про це ввечері 10 лютого повідомили на facebook-сторінці компанії.  

"На борту рейса PS354 в салоні літака борпровідниками була знайдена речовина невідомого походження. Судину із невідомою речовиною передано на експертизу до компетентних органів", - йдеться у повідомленні.

"Згідно з процедурами авіаційної безпеки, з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейс PS354 відкладено до 15:00 11 лютого. Усі пасажири розміщені в готелі, забезпечені харчуванням та трансфером з та до аерлпорту", - заявили у компанії.

Українська правда

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Теми: авіаГреція
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