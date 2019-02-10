На борту самолета Афины-Киев нашли неизвестное вещество, рейс отложили

В салоне самолета авиакомпании МАУ рейса "Афины-Киев", который должен был вылететь в Украину в 15:00, обнаружили вещество неизвестного происхождения, рейс отложили.

Об этом вечером 10 февраля сообщили на facebook-странице компании.

"На борту рейса PS354 в салоне самолета борпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы", - говорится в сообщении.

"Согласно процедурам авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15:00 11 февраля. Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из и до аерлпорта", - заявили в компании.