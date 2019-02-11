На Житомирщині священикам, які перейшли до ПЦУ, погрожують в УПЦ МП
На Житомирщині на священиків, які перейшли до Православної церкви України, чиниться тиск ієрархом РПЦ в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном.
Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ.
"На священиків, які перейшли в Православну Церкву України, чиниться тиск ієрархом Російської Церкви в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном. Він розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння.
Також митрополит Віссаріон попереджає, що в громади, які перейшли від нього, будуть прибувати російські священики та люди, які "можуть допомогти покаятись", - заявили у Житомирській єпархії.
Підкреслюється, що Овруцька єпархія РПЦ також проводить агітацію на парафіях, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до ПЦУ.
"Про такі дії митрополита РПЦ в Україні секретаря Житомирської єпархії протоієрея Павла Ядчишина повідомив ієрей Владислав Сєнік, котрий нещодавно перейшов до ПЦУ з РПЦ.
Зокрема, від діяльності митрополита Віссаріона уже постраждали смт. Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району. Такий же тиск чиниться і в інших районах Житомирської області", - йдеться у заяві Житомирської єпархії ПЦУ.
У єпархії заявили, що "всі переходи парафій та священослужителів відбуваються згідно чинного законодавства України та канонів Православної Церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, що суперечать основам Христової віри".
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