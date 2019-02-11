Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщині священикам, які перейшли до ПЦУ, погрожують в УПЦ МП

Понеділок, 11 лютого 2019, 00:07
На Житомирщині священикам, які перейшли до ПЦУ, погрожують в УПЦ МП

На Житомирщині на священиків, які перейшли до Православної церкви України, чиниться тиск ієрархом РПЦ в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ.

"На священиків, які перейшли в Православну Церкву України, чиниться тиск ієрархом Російської Церкви в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном. Він розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння.

Також митрополит Віссаріон попереджає, що в громади, які перейшли від нього, будуть прибувати російські священики та люди, які "можуть допомогти покаятись", - заявили у Житомирській єпархії.

 
ФОТО: прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ

Підкреслюється, що Овруцька єпархія РПЦ також проводить агітацію на парафіях, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до ПЦУ.

 
фото: прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ

"Про такі дії митрополита РПЦ в Україні секретаря Житомирської єпархії протоієрея Павла Ядчишина повідомив ієрей Владислав Сєнік, котрий нещодавно перейшов до ПЦУ з РПЦ.

Зокрема, від діяльності митрополита Віссаріона уже постраждали смт. Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району. Такий же тиск чиниться і в інших районах Житомирської області", - йдеться у заяві Житомирської єпархії ПЦУ.

У єпархії заявили, що "всі переходи парафій та священослужителів відбуваються згідно чинного законодавства України та канонів Православної Церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, що суперечать основам Христової віри".

Читайте також: 

Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваПравославна Церква УкраїниЖитомир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
фото, відео Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: