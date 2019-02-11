На Житомирщині священикам, які перейшли до ПЦУ, погрожують в УПЦ МП

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Понеділок, 11 лютого 2019, 01:07

На Житомирщині на священиків, які перейшли до Православної церкви України, чиниться тиск ієрархом РПЦ в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ.

"На священиків, які перейшли в Православну Церкву України, чиниться тиск ієрархом Російської Церкви в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном. Він розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння.

Також митрополит Віссаріон попереджає, що в громади, які перейшли від нього, будуть прибувати російські священики та люди, які "можуть допомогти покаятись", - заявили у Житомирській єпархії.

 
ФОТО: прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ

Підкреслюється, що Овруцька єпархія РПЦ також проводить агітацію на парафіях, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до ПЦУ.

 
фото: прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ

"Про такі дії митрополита РПЦ в Україні секретаря Житомирської єпархії протоієрея Павла Ядчишина повідомив ієрей Владислав Сєнік, котрий нещодавно перейшов до ПЦУ з РПЦ.

Зокрема, від діяльності митрополита Віссаріона уже постраждали смт. Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району. Такий же тиск чиниться і в інших районах Житомирської області", - йдеться у заяві Житомирської єпархії ПЦУ.

У єпархії заявили, що "всі переходи парафій та священослужителів відбуваються згідно чинного законодавства України та канонів Православної Церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, що суперечать основам Христової віри".

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православнуцеркву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Українська правда

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Теми: церква Православна Церква України Житомир


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