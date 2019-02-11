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На Житомирщине священникам, которые перешли в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП

Понедельник, 11 февраля 2019, 00:07
На Житомирщине священникам, которые перешли в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП

В Житомирской области на священников, которые перешли к Православной церкви Украины, оказывается давление иерархом РПЦ в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ.

"На священников, которые перешли в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом РПЦ в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщение с угрозами и призывами к покаянию.

Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", - заявили в Житомирской епархии.

 
Фото: пресс-служба Житомирской Епархии ПЦУ

Подчеркивается, что Овруцкая епархия РПЦ также проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священника и покаянии всех, кто перешел в ПЦУ.

 
фото: пресс-служба житомирской епархии пцу

"О таких действиях митрополита РПЦ в Украине секретаря Житомирской епархии протоиерея Павла Ядчишина сообщил иерей Владислав Сеник, который недавно перешел в ПЦУ с РПЦ.

В частности, от деятельности митрополита Виссариона уже пострадали пгт. Гранитное, с. Маклаевка, с. Федоровка Малинского района. Такое же давление оказывается и в других районах Житомирской области", - говорится в заявлении Житомирской епархии ПЦУ.

В епархии заявили, что "все переходы приходов и священнослужителей происходят согласно действующему законодательству Украины и канонов Православной Церкви, поэтому любые запугивания и угрозы недопустимы и противоречат основам Христовой веры".

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Украинская правда
Темы: церковьПравославная Церковь УкраиныЖитомир
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