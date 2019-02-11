У Збройних силах США назвали РФ "пораненим ведмедем, який просто кидається"

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Понеділок, 11 лютого 2019, 02:53

США не повинні виключати можливість російської військової присутності у Венесуелі. За словами голови Об'єднанного командування збройних сил США у зоні Центральної та Південної Америки Крейга Фаллера, РФ поводиться, як "поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається" на демократичні інтереси у регіоні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами Фаллера, у питанні Венесуели збройні сили Сполучених Штатів фокусуються на "підтримці політичного та дипломатичного рішення".

Він не став прямо відповідати на питання, чи розглядається питання відправки до Венесуели миротворчих сил.

При цьому адмірал зауважив, що у "недемократичних" країнах регіону - Кубі, Венесуелі та Нікарагуа - спостерігається вплив Росії та Китаю.

"Якщо говорити про Росію, то тут можливо все. Національна оборонна стратегія США звертає увагу на РФ та Китай. Ми вже приділяємо багато уваги, планування та ресурсів відповіді на поставлені завдання.

Але це відмінні ситуації. Китай - це економічна потуга, що посилюється і у них є цілком легітимні економічні та бізнес інтереси у світі. Але при цьому вони не грають за усталеними правилами", - заявив Фаллер.

"Натомість Росія - це майже, як поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається, і я не можу пророкувати, що зробить РФ, та і не хочу пророкувати. Ми бачили, що вони зробили, і я думаю, що нам треба бути готовити до того, що може статися у майбутньому", - підкреслив він.

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Теми: США Росія


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