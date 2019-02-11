В Вооруженных силах США назвали РФ "раненым медведем, который просто бросается"

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Понедельник, 11 февраля 2019, 02:53

США не должны исключать возможность российского военного присутствия в Венесуэле. По словам главы Объединенного командования вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки Крейга Фаллера, РФ ведет себя, как "раненый, ослабленный медведь, который просто бросается" на демократические интересы в регионе.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

По словам Фаллера, в вопросе Венесуэлы вооруженные силы Соединенных Штатов фокусируются на "поддержке политического и дипломатического решения".

Он не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривается ли  вопрос отправки в Венесуэлу миротворческих сил.

При этом адмирал отметил, что в "недемократических" странах региона - Кубе, Венесуэле и Никарагуа - наблюдается влияние России и Китая.

"Если говорить о России, то возможно все. Национальная оборонная стратегия США обращает внимание на РФ и Китай. Мы уже уделяем много внимания, планирования и ресурсов ответа на поставленные задачи.

Но это разные ситуации. Китай - это экономическая сила, которая усиливается и у них есть вполне легитимные экономические и бизнес интересы в мире. Но при этом они не играют по принятым правилам", - заявил Фаллер.

"Вместе с тем Россия - это почти, как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается, и я не могу предсказывать, что сделает РФ, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они сделали, и я думаю, что нам надо быть готовить к тому, что может произойти в будущем", - подчеркнул он.

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Темы: США Росcия


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