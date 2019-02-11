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У Харкові протестували проти підвищення тарифів у громадському транспорті

Понеділок, 11 лютого 2019, 02:53

У неділю у центрі Харкова пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд у метро і міському наземному електротранспорті.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Серед організаторів акції - представники громадських організацій "Антикорупційний блок учасників АТО", "Євромайдан Харків", "Національний корпус" та інші.

"Нещодавнє підвищення тарифу на проїзд у метро до 8 грн проти колишніх 5 грн, та проїзду у трамваях і тролейбусах до 6 грн проти колишніх 4 грн чи не найвище в країні. 

Воно є економічно необґрунтованим та ніяк не покращує якість обслуговування пасажирів, тому нові тарифи треба скасувати", - заявив голова "Нацкорпусу" Харківщини Костянтин Нємічев.

За словами депутата Харківської міськради, член ГО "Харківський антикорупційний центр" Ігора Черняка, КП "Харківський метрополітен" могло би заробляти на реклами.

"Але прибутки через непрозорість йдуть на рахунки іншого підприємства, яке орендує торговельні приміщення, а збитки перекладаються на пасажирів", - підкреслив він.

"Наступного тижня наша організація буде звертатися до суду і вимагати скасування рішення виконкому", - додав він.

Екс-депутат Харківської міськради Дмитро Марінин зазначив, Антимонопольний комітет України уже займається перевіркою правомірності підвищення вартості проїзду у Харкові.

Нагадаємо:

  • 7 лютого виконком Харківської міськради підняв тарифи на проїзд у метро до 8 грн та в електротранспорті - до 6 грн.
  • За словами заступника Харківського міського голови Михайла Фатеєва, підвищення відповідає економічно обґрунтованим витратам: зростанню мінімального рівня заробітної плати, подорожчанню електроенергії та запчастин. 

Теми: Харківтранспортакції
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