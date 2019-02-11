В Харькове протестовали против повышения тарифов в общественном транспорте

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Понедельник, 11 февраля 2019, 03:53

В воскресенье в центре Харькова прошла акция протеста против повышения тарифов на проезд в метро и городском наземном электротранспорте.

Об этом сообщает "Укринформ".

Среди организаторов акции - представители общественных организаций "Антикоррупционный блок участников АТО", "Евромайдан Харьков", "Национальный корпус" и другие.

"Недавнее повышение тарифа на проезд в метро до 8 грн против прежних 5 грн, и проезда в трамваях и троллейбусах до 6 грн против прежних 4 грн едва ли не самое высокое в стране.

Оно является экономически необоснованным и никак не улучшает качество обслуживания пассажиров, поэтому новые тарифы надо отменить", - заявил глава "Нацкорпуса" Харьковщины Константин Немичев.

По словам депутата Харьковского горсовета, член ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игоря Черняка, КП "Харьковский метрополитен" могло бы зарабатывать на рекламе.

"Но прибыль из-за непрозрачности идет на счета другого предприятия, которое арендует торговые помещения, а убытки перекладываются на пассажиров", - подчеркнул он.

"На следующей неделе наша организация будет обращаться в суд и требовать отмены решения исполкома", - добавил он.

Экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин отметил, Антимонопольный комитет Украины уже занимается проверкой правомерности повышения стоимости проезда в Харькове.

Напомним:

  • 7 февраля исполком Харьковского горсовета поднял тарифы на проезд в метро до 8 грн и в электротранспорте - до 6 грн.
  • По словам заместителя Харьковского городского головы Михаила Фатеева, повышение соответствует экономически обоснованным затратам: росту минимального уровня заработной платы, подорожанию электроэнергии и запчастей.

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Темы: Харьков транспорт акции


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