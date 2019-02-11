Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

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Понеділок, 11 лютого 2019, 06:36

Пат Шанахан, який виконує обов'язки міністра оборони США, прибув до Афганістану з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з військовими високопосадовцями і афганськими чиновниками.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Шанахан у переговорах з афганськими лідерами наголосить на необхідності досягнення миру з талібами. 

"Частина лідерів у Афганістані виступає проти будь-якої мирної угоди з талібами, а самі таліби поки що відмовляються з урядом у Кабулі, називаючи представників уряду маріонетками США", - пише "Радіо Свобода".

За словами Шанахана, він не має вказівок від Білого дому щодо зниження чисельності військ США в Афганістані з нинішніх 14 тисяч.

Нагадаємо:

Про можливе виведення військових США з Сирії та Афганістану говорив раніше президент Дональд Трамп.

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Теми: США Афганістан


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