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Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Понедельник, 11 февраля 2019, 05:36

Пат Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с военными чиновниками и афганскими лидерами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Шанахан в переговорах с афганскими лидерами подчеркнет на необходимости достижения мира с талибами.

"Часть лидеров в Афганистане выступает против любого мирного соглашения с талибами, а сами талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя представителей правительства марионетками США", - пишет "Радио Свобода".

По словам Шанахана, он не имеет указаний от Белого дома по снижению численности войск США в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

Напомним:

  • О возможном выводе военных США из Сирии и Афганистана говорил ранее президент Дональд Трамп.

Темы: СШААфганистан
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