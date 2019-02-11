Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
Понедельник, 11 февраля 2019, 05:36
Пат Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с военными чиновниками и афганскими лидерами.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что Шанахан в переговорах с афганскими лидерами подчеркнет на необходимости достижения мира с талибами.
"Часть лидеров в Афганистане выступает против любого мирного соглашения с талибами, а сами талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя представителей правительства марионетками США", - пишет "Радио Свобода".
По словам Шанахана, он не имеет указаний от Белого дома по снижению численности войск США в Афганистане с нынешних 14 тысяч.
Напомним:
- О возможном выводе военных США из Сирии и Афганистана говорил ранее президент Дональд Трамп.