Ядерна угода: РФ виходить з ДРСМД, Путін обіцяє США "дзеркальну відповідь"
Москва призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.
Про це 2 лютого, як повідомляє російський "Інтерфакс", заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з главами МЗС і Міноборони Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу.
"Наша відповідь (на вихід США з Договору - ред.) буде дзеркальною ... Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь у Договорі, і ми припиняємо. Вони оголосили про те, що вони займаються науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами, і ми будемо робити те ж саме", - заявив Путін.
За його словами, Росія не розміщуватиме в інших регіонах світу зброю середньої і меншої дальності, поки там не з'явиться подібна зброя США.
Путін підтримав ідеї Міноборони про створення наземної версії пускових установок морського базування ракет "Калібр" і про початок робіт зі створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності.
"Перше. Це відкриття НДР (науково-дослідних робіт - ред.) та ДКР (дослідно-конструкторських робіт - ред.) у найближчі місяці для переприв'язки або використання пускових установок морського базування ракет "Калібр" у наземному варіанті. Друге - відкриття НДР, яке переходить у дослідно-конструкторську роботу, зі створення наземних комплексів гіперзвукових балістичних ракет середньої і меншої дальності", - виступив з пропозицією глава МО РФ Сергій Шойгу.
"Згоден з пропозиціями про початок робіт щодо "приземлення" "Калібру" і відкриття нового напрямку - створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності", - заявив Путін.
Також Путін зазначив, що РФ "... не має втягуватися у витратну гонку озброєнь", у зв'язку з чим роботи зі створення нових видів ракет мають бути проведені в рамках бюджету-2019 і наступних років і без збільшення бюджету Міноборони.
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Нагадаємо:
- США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
- У грудні США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором.
- 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
- 2 лютого США призупинять свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
- Президент США Дональд Трамп висловився за новий Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) з більшою кількістю учасників.
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