Ядерна угода: РФ виходить з ДРСМД, Путін обіцяє США "дзеркальну відповідь"

Москва призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Про це 2 лютого, як повідомляє російський "Інтерфакс", заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з главами МЗС і Міноборони Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу.

"Наша відповідь (на вихід США з Договору - ред.) буде дзеркальною ... Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь у Договорі, і ми припиняємо. Вони оголосили про те, що вони займаються науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами, і ми будемо робити те ж саме", - заявив Путін.

За його словами, Росія не розміщуватиме в інших регіонах світу зброю середньої і меншої дальності, поки там не з'явиться подібна зброя США.

Путін підтримав ідеї Міноборони про створення наземної версії пускових установок морського базування ракет "Калібр" і про початок робіт зі створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності.

"Перше. Це відкриття НДР (науково-дослідних робіт - ред.) та ДКР (дослідно-конструкторських робіт - ред.) у найближчі місяці для переприв'язки або використання пускових установок морського базування ракет "Калібр" у наземному варіанті. Друге - відкриття НДР, яке переходить у дослідно-конструкторську роботу, зі створення наземних комплексів гіперзвукових балістичних ракет середньої і меншої дальності", - виступив з пропозицією глава МО РФ Сергій Шойгу.

"Згоден з пропозиціями про початок робіт щодо "приземлення" "Калібру" і відкриття нового напрямку - створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності", - заявив Путін.

Також Путін зазначив, що РФ "... не має втягуватися у витратну гонку озброєнь", у зв'язку з чим роботи зі створення нових видів ракет мають бути проведені в рамках бюджету-2019 і наступних років і без збільшення бюджету Міноборони.

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