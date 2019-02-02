У Бердянську суд "покарав" нападника на Вілкула: відпустив додому

У Бердянську міськрайонний суд обрав запобіжний захід голові "Нацкорпусу - Бердянськ" Олександру Солощенку, якого було затримано після нападу на нардепа від "Опоблоку" Олександра Вілкула.

Про це 2 лютого повідомили у прес-центрі "Нацкорпусу-Бердянськ".

Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання слідства і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб.

"Голову "Національний Корпус - Бердянськ" звільнили з-під варти, до наступного судового засідання", - повідомили у "Нацкорпусі".

Під час судового засідання під будівлею суду зібралися активісти, які вимагали "відпустити Солощенка та не чинити тиск на проукраїнські сили міста".

Відповідно до відеозапису, розміщеного на сторінці "Нацкорпусу" у Facebook, за фактом інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК (хуліганство).

Вранці у суботу Солощенко повідомили про підозру. Активіст в ході засідання повідомив, що з пред'явленою йому підозрою згоден, пише Інтерфакс-Україна. Прокурор і слідчий подали клопотання до суду про обрання Солощенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

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