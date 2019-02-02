Вілкул заявив, що "зеленку" для нього організували в СБУ

Кандидат у президенти України від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул заявив, що Служба безпеки України відстежує всі його пересування через GPS, а управління СБУ по Україні отримали розпорядження організовувати напади на нього.

Про це Вілкул заявив після інциденту у Бердянську, де учасники акції проти його приїзду до міста облили нардепа зеленкою.

"Другий за день напад ... У Мангуші (Донецька обл.) був "Громадянський корпус "Азов", у Бердянську (Запорізька обл.) - "Донбас". Зі 100% упевненістю заявляю, що усі управління СБУ по Україні отримали команду через підконтрольних радикалів (а вони завжди підконтрольні СБУ, інакше б уже сиділи) організовувати на мене напади, бажано з травмами", - заявив нардеп.

На думку Вілкула, "влада намагається його поламати і не допустити його виходу до другого туру виборів".

Він також заявив, що СБУ "відстежує його пересування через GPS".

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