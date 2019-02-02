Вілкул заявив, що "зеленку" для нього організували в СБУ
Кандидат у президенти України від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул заявив, що Служба безпеки України відстежує всі його пересування через GPS, а управління СБУ по Україні отримали розпорядження організовувати напади на нього.
Про це Вілкул заявив після інциденту у Бердянську, де учасники акції проти його приїзду до міста облили нардепа зеленкою.
"Другий за день напад ... У Мангуші (Донецька обл.) був "Громадянський корпус "Азов", у Бердянську (Запорізька обл.) - "Донбас". Зі 100% упевненістю заявляю, що усі управління СБУ по Україні отримали команду через підконтрольних радикалів (а вони завжди підконтрольні СБУ, інакше б уже сиділи) організовувати на мене напади, бажано з травмами", - заявив нардеп.
На думку Вілкула, "влада намагається його поламати і не допустити його виходу до другого туру виборів".
Він також заявив, що СБУ "відстежує його пересування через GPS".
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Нагадаємо,
- 1 лютого в Бердянську організували акцію протесту проти приїзду Олександра Вілкула. Коли нардеп з'явився на площі перед будинком культури "Софіт", його облили зеленкою.
- Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
- На засіданні 2 лютого ЦВК відмовила лідеру Компартії України Петру Симоненку у реєстрації кандидатом на президентських виборах 2019 року.
- Чинний глава держави Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься, але документи до ЦВК поки не подав.
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
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