Порошенко идет на второй срок

Действующий президент Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок.

О своем участии в избирательной кампании 2019 года он объявил 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудило меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - заявил Порошенко.

роман кравец, уп

Глава государства отметил, что "просит у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, независимости Украины".

Он отметил, что в своей президентской работе у него есть, "чем гордиться и за что просить прощения", но не хочет останавливаться на полпути развития государства.

"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в великую успешную страну счастливых людей", - отметил Порошенко.

роман кравец, уп

Порошенко поблагодарил всю свою семью (присутствуют на форуме -ред.) за поддержку.

администрация президента

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Напомним: