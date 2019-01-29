Порошенко идет на второй срок

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Вторник, 29 января 2019, 14:52
Администрация президента

Действующий президент Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок.

О своем участии в избирательной кампании 2019 года он объявил 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудило меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - заявил Порошенко.

 
роман кравец, уп

Глава государства отметил, что "просит у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, независимости Украины".

Он отметил, что в своей президентской работе у него есть, "чем гордиться и за что просить прощения", но не хочет останавливаться на полпути развития государства.

"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в великую успешную страну счастливых людей", - отметил Порошенко.

 
роман кравец, уп

Порошенко поблагодарил всю свою семью (присутствуют на форуме -ред.) за поддержку.

 
администрация президента

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Напомним:

  • Уже стали кандидатами 22 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк 
  • Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

Валентина Романенко, УП

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко


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