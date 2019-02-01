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ЦИК уже зарегистрировала рекордное количество кандидатов

Пятница, 1 февраля 2019, 16:46
ЦИК уже зарегистрировала рекордное количество кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 2019 года.

Соответствующие решения ЦИК приняла на заседании 1 февраля.

Официальный статус кандидата получили глава Патриотической партии Украины Николай Габер, который идет на выборы как самовыдвиженец, и Юрий Деревянко от партии "Воля".

Николай Габер
Николай Габер

На данный момент зарегистрировано уже 28 кандидатов.

До этого рекордным был 2004 год, когда за президентское кресло боролись 26 человек.

Представитель ЦИК Константин Хивренко сообщил УП, что 1 февраля документы в Центризбирком подали 5 человек. Среди них – выдвиженец от "Народного руха Украины" внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко.

Всего подали документы 59 человек.

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Напомним:

  • Уже стали кандидатами 26 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко.
  • По состоянию на 1 февраля действующий президент Петр Порошенко все еще не подал документы в ЦИК, хотя объявил, что будет баллотироваться.
  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

Украинская правда

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Темы: виборыпрезидентЦИК
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