ЦИК уже зарегистрировала рекордное количество кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 2019 года.

Соответствующие решения ЦИК приняла на заседании 1 февраля.

Официальный статус кандидата получили глава Патриотической партии Украины Николай Габер, который идет на выборы как самовыдвиженец, и Юрий Деревянко от партии "Воля".

Николай Габер

На данный момент зарегистрировано уже 28 кандидатов.

До этого рекордным был 2004 год, когда за президентское кресло боролись 26 человек.

Представитель ЦИК Константин Хивренко сообщил УП, что 1 февраля документы в Центризбирком подали 5 человек. Среди них – выдвиженец от "Народного руха Украины" внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко.

Всего подали документы 59 человек.

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Напомним: