Епіфаній про бігборди з Порошенком: Він тоді не був кандидатом
Православна Церква України не бере участі в агітації за того чи іншого кандидата та реагуватиме на можливі випадки агітації з боку своїх священнослужителів.
Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Ми як церква не маємо права агітувати за будь-якого з кандидатів, особливо з церковного амвону. Тому церква не буде брати участі в агітації за тих чи інших кандидатів у президенти. Тому що це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. І ми попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити", – сказав Епіфаній.
За його словами, в разі порушень церква буде реагувати спочатку попередженнями, а потім адміністративними рішеннями.
"У нас є декілька тисяч священнослужителів. І можуть бути якісь окремі випадки, що той чи інший священнослужитель пропагуватиме і проповідуватиме з амвону й закликатиме своїх парафіян до того, щоб вони голосували за того чи іншого кандидата. Але якщо будуть такі прецеденти, то ми будемо реагувати. По-перше, потрібно звернути увагу. Якщо людина не зрозуміє, що не потрібно так робити, то потім ми будемо ухвалювати рішення адміністративного характеру", – сказав глава ПЦУ.
На запитання з приводу критики так званого "томос-туру", як назвали робочі поїздки Україною президента Петра Порошенка разом із чільним священством ПЦУ з представленням томосу про канонічну автокефалію помісної української церкви, Епіфаній відповів, що це презентація томосу вірянам і частина просвітницької роботи.
Також він сказав, що спільне зображення себе з Порошенком на бігбордах не вважає агітацією, бо президент на той час іще не був кандидатом на посаду голови держави на другий термін.
"Але поки що Петро Олексійович тільки висунувся як кандидат у президенти. А до цього часу не був кандидатом. І він є президентом України", – сказав глава ПЦУ.
На питання, чи знімуть ці бігборди, коли Порошенка буде зареєстровано кандидатом, Епіфаній відповів: "Я думаю, що так. Це не від мене залежить".
Нагадаємо:
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
- Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
- Чинний глава держави Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься, але документи до ЦВК поки не подав.
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