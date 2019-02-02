Епіфаній про бігборди з Порошенком: Він тоді не був кандидатом

Православна Церква України не бере участі в агітації за того чи іншого кандидата та реагуватиме на можливі випадки агітації з боку своїх священнослужителів.

Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми як церква не маємо права агітувати за будь-якого з кандидатів, особливо з церковного амвону. Тому церква не буде брати участі в агітації за тих чи інших кандидатів у президенти. Тому що це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. І ми попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити", – сказав Епіфаній.

За його словами, в разі порушень церква буде реагувати спочатку попередженнями, а потім адміністративними рішеннями.

"У нас є декілька тисяч священнослужителів. І можуть бути якісь окремі випадки, що той чи інший священнослужитель пропагуватиме і проповідуватиме з амвону й закликатиме своїх парафіян до того, щоб вони голосували за того чи іншого кандидата. Але якщо будуть такі прецеденти, то ми будемо реагувати. По-перше, потрібно звернути увагу. Якщо людина не зрозуміє, що не потрібно так робити, то потім ми будемо ухвалювати рішення адміністративного характеру", – сказав глава ПЦУ.

На запитання з приводу критики так званого "томос-туру", як назвали робочі поїздки Україною президента Петра Порошенка разом із чільним священством ПЦУ з представленням томосу про канонічну автокефалію помісної української церкви, Епіфаній відповів, що це презентація томосу вірянам і частина просвітницької роботи.

Також він сказав, що спільне зображення себе з Порошенком на бігбордах не вважає агітацією, бо президент на той час іще не був кандидатом на посаду голови держави на другий термін.

"Але поки що Петро Олексійович тільки висунувся як кандидат у президенти. А до цього часу не був кандидатом. І він є президентом України", – сказав глава ПЦУ.

На питання, чи знімуть ці бігборди, коли Порошенка буде зареєстровано кандидатом, Епіфаній відповів: "Я думаю, що так. Це не від мене залежить".

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