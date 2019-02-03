Пожежу на складах біля метро "Лісова" ліквідували - ДСНС

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Неділя, 3 лютого 2019, 15:49

Пожежу у складських будівлях по вул.Червоноткацькій у Києві ліквідовано. 

Про це 3 лютого станом на14:30 повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Рятувальники зазначили, що повідомлення про пожежу у 4-поверховій будівлі у Деснянському районі надійшло 2 лютого об 11:52.

"За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де розміщувалися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка", - повідомили у ДСНС. 

В ніч на 3 лютого у відомстві повідомили, що пожежу було локалізовано на площі близько 10,5 тис. кв. м.

Вранці у неділю ДСНС повідомила, що рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі на площі 1500 кв. м.

Інформації щодо жертв та постраждалих немає, причина виникнення займання встановлюється.

Українська правда

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Теми: ДСНС Київ пожежа


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