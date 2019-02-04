Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді хочуть заборонити російських спостерігачів на виборах

Понеділок, 4 лютого 2019, 12:42

Депутати Верховної Ради пропонують внести зміни до законодавства щодо спостереження за виборами.

Відповідний законопроект №9524 зареєстрували у парламенті у понеділок.

Одна із співавторок проекту Ірина Геращенко написала, що у ньому йдеться про неможливість участі спостерігачів з Росії в українських президентських і парламентських виборах.

"На погоджувальній (раді – УП) закликала колег, щоб ВР підтримати позицію української дипломатії, і прийняли законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів в міжнародних місіях", – зазначила Геращенко.

На сайті парламенту текст проекту ще не оприлюднений.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: виборипрезидентРосіяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: