У Раді хочуть заборонити російських спостерігачів на виборах

Депутати Верховної Ради пропонують внести зміни до законодавства щодо спостереження за виборами.

Відповідний законопроект №9524 зареєстрували у парламенті у понеділок.

Одна із співавторок проекту Ірина Геращенко написала, що у ньому йдеться про неможливість участі спостерігачів з Росії в українських президентських і парламентських виборах.

"На погоджувальній (раді – УП) закликала колег, щоб ВР підтримати позицію української дипломатії, і прийняли законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів в міжнародних місіях", – зазначила Геращенко.

На сайті парламенту текст проекту ще не оприлюднений.

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