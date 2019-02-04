У Раді хочуть заборонити російських спостерігачів на виборах
Понеділок, 4 лютого 2019, 12:42
Депутати Верховної Ради пропонують внести зміни до законодавства щодо спостереження за виборами.
Відповідний законопроект №9524 зареєстрували у парламенті у понеділок.
Одна із співавторок проекту Ірина Геращенко написала, що у ньому йдеться про неможливість участі спостерігачів з Росії в українських президентських і парламентських виборах.
"На погоджувальній (раді – УП) закликала колег, щоб ВР підтримати позицію української дипломатії, і прийняли законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів в міжнародних місіях", – зазначила Геращенко.
На сайті парламенту текст проекту ще не оприлюднений.
Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що підконтрольне йому відомство не реєструватиме російських спостерігачів на вибори.
- Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
- 31 грудня в Україні стартувала виборча кампанія. Вибори президента призначено на 31 березня.
- 3 лютого завершилось подання документів. Станом на 1 лютого була вже зареєстрована рекордна кількість кандидатів – 28 осіб
Українська правда