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ЦВК вже зареєструвала рекордну кількість кандидатів

П'ятниця, 1 лютого 2019, 16:46
ЦВК вже зареєструвала рекордну кількість кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів у президенти на виборах 2019 року.

Відповідні рішення ЦВК ухвалила на засіданні 1 лютого.

Офіційний статус кандидата отримали голова Патріотичної партії України Микола Габер, який йде на вибори як самовисуванець, та Юрій Дерев’янко від партії "Воля".

Микола Габер
Микола Габер

Наразі зареєстровано вже 28 кандидатів.

До цього рекордним був 2004 рік, коли за президентське крісло змагались 26 осіб.

Речник ЦВК Костянтин Хівренко повідомив УП, що 1 лютого документи до Центрвиборчкому подали 5 осіб. Серед них – висуванець від "Народного руху України" позафракційний народний депутат України Віктор Кривенко.

Всього подали документи 59 людей.

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Нагадаємо:

  • Раніше ЦВК зареєструвала 26 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євгеній Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Кива, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко.
  • Станом на 1 лютого чинний президент Петро Порошенко все ще не подав документи до ЦВК, хоча оголосив, що буде балотуватись.
  • Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).

Українська правда

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Теми: виборипрезидентЦВК
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