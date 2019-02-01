ЦВК вже зареєструвала рекордну кількість кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів у президенти на виборах 2019 року.

Відповідні рішення ЦВК ухвалила на засіданні 1 лютого.

Офіційний статус кандидата отримали голова Патріотичної партії України Микола Габер, який йде на вибори як самовисуванець, та Юрій Дерев’янко від партії "Воля".

Микола Габер

Наразі зареєстровано вже 28 кандидатів.

До цього рекордним був 2004 рік, коли за президентське крісло змагались 26 осіб.

Речник ЦВК Костянтин Хівренко повідомив УП, що 1 лютого документи до Центрвиборчкому подали 5 осіб. Серед них – висуванець від "Народного руху України" позафракційний народний депутат України Віктор Кривенко.



Всього подали документи 59 людей.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо: