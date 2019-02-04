Кандидатів у президенти стало 30

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.

Таке рішення було прийнято під час засідання комісії у понеділок.

Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар.

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.

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