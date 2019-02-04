Кандидатів у президенти стало 30

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.

Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар .

Таке рішення було прийнято під час засідання комісії у понеділок.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"