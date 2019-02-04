Кандидатів у президенти стало 30
Понеділок, 4 лютого 2019, 15:28
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.
Таке рішення було прийнято під час засідання комісії у понеділок.
Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар.
Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.
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Нагадаємо:
- Раніше ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти на виборах 2019 року.
- Вибори президента пройдуть 31 березня.
Українська правда