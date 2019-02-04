Кандидатів у президенти стало 30

30069 переглядів
Понеділок, 4 лютого 2019, 16:28

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.

Таке рішення було прийнято під час засідання комісії у понеділок.

Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар.

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори президента 2019


powered by lun.ua
По темі
Тимошенко про другий тур виборів: Заруба буде сильною 4 лютого 2019, 16:26
Кандидати до 7 березня можуть відмовитись від виборів і забрати заставу 4 лютого 2019, 14:20
Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу – опитування 4 лютого 2019, 11:11
Усі новини
Головні новини
Суд пояснив, що відсторонив Супрун через подвійне громадянство
В уряді спрогнозували подальшу долю Супрун: Реваншу не буде
5 людей загинули в ДТП біля пропускного пункту на Донбасі
Янукович дасть прес-конференцію в Москві
Усі новини
безпека

11 правил безпеки в інтернеті, яких батьки мають навчити дітей

здоров'я

Суперфуди: кіноа, чіа та годжі. Чи не міф їхня корисність?

психологія

5 порад як подолати тривожність